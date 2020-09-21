Англия

Защитник Шахтера Николай Матвиенко больше не входит в планы Вест Хэма.

Тренер Вест Хэма Дэвид Мойес заявил, что его команда нуждается в усилении, но Николай Матвиенко больше не входит в список возможных приобретений — сообщает Daily Star.

По словам Мойеса, Вест Хэм сделал предложение Бернли по Джеймсу Тарковски. Также "молотобойцам" нужны центральный и левый защитники, однако переговоров с Шахтером по Матвиенко уже нет.

Также тренер Вест Хэма опроверг информацию о том, что Андреем Ярмоленко заинтересовался китайский клуб.