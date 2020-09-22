Англия

Лейтон Ориент не сможет принять Тоттенхэм из-за многочисленных случаев COVID-19 в команде и несоблюдения требований протокола безопасности.

Запланированный на вторник, 22 сентября, матч третьего раунда Кубка лиги между Лейтон Ориент и Тоттенхэмом отложен — сообщила Английская футбольная лига.

В клубе четвертого английского дивизиона зафиксированы многочисленные случаи заражения коронавирусом, при этом было выявлено, что меры безопасности на стадионе Лейтон Ориент и тренировочной базе не соблюдаются требования протокола безопасности.

Дата проведения матча будет зависеть от того, как быстро "драконы" смогут привести стадион и базу к требованиям министерства здравоохранения и от эпидемиологической обстановки в клубе.

Еще четыре матча Кубка лиги, Вест Бромвич — Брентфорд, Ньюпорт Каунти — Уотфорд, Вест Хэм — Халл и Лутон — Манчестер Юнайтед, также запланированные на вторник, пройдут по расписанию.