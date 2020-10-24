Англия

Кристал Пэлас понес вторую потерю перед встречей с Фулхэмом.

Новичок Кристал Пэлас, голкипер Джек Батленд, сдал позитивный тест на Covid-19, сообщает BBC.

27-летний англичанин перешел к "орлам" в последний день трансферного окна за один миллион фунтов из Сток Сити. В Кристал Пэлас Батленд призва стать сменщиком Висенте Гуаиты, после того, как Уэйн Хеннесси травмировался в сборной Уэльса.

Также Кристал Пэлас не может рассчитывать на нападающего Джордана Айю, который сдал положительный тест на коронавирус на прошлой неделе.

"Орлы" набрали семь очков в первых пяти матчах Премьер-лиги. Сегодня, 24 октября, они встретятся с Фулхэмом (начало игры – в 17:00).