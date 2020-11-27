Англия

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп приветствует решение о возвращении зрителей на английские стадионы.

Юрген Клопп считает, что без болельщиков футбол уже не тот.

"Некоторые рассуждают о появлении болельщиков на трибунах, как о факторах преимущества некоторых команд на домашних стадионах, – цитирует тренера Ливерпуля Sky Sports. – Лично я это воспринимаю, как маленький шаг в верном направлении к возвращению настоящего футбола".

Ранее сообщалось, что в АПЛ болельщики могут вернуться на стадионы еще до Рождества.

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