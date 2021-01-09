В составе "канониров" на поединок Кубка Англии произошли непредвиденные изменения.
Габриэль Мартинелли, twitter.com/Arsenal
09 января 2021, 19:59
Арсенал принимает на своем поле Ньюкасл в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
Талантливый вингер Габриэль Мартинелли должен был выйти в стартовом составе "канониров", однако тренерскому штабу Микеля Артеты пришлось вносить корректировки буквально перед поединком.
Дело в том, что 19-летний бразилец получил травму на предматчевой разминке, поэтому выйти на поле против Ньюкасла он не смог.
В стартовом составе Арсенала вместо Мартинелли вышел другой молодой футболист Рис Нельсон, являющийся воспитанником клуба из Северного Лондона.
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