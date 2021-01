Арсенал принимает на своем поле Ньюкасл в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Талантливый вингер Габриэль Мартинелли должен был выйти в стартовом составе "канониров", однако тренерскому штабу Микеля Артеты пришлось вносить корректировки буквально перед поединком.

Дело в том, что 19-летний бразилец получил травму на предматчевой разминке, поэтому выйти на поле против Ньюкасла он не смог.

В стартовом составе Арсенала вместо Мартинелли вышел другой молодой футболист Рис Нельсон, являющийся воспитанником клуба из Северного Лондона.

🚨 There's been a change to our starting XI



Gabi turned his ankle in the warm-up and has been replaced by @ReissNelson9 as a precaution#EmiratesFACup https://t.co/F6AJbDfQ5l pic.twitter.com/XgPl6vDIVD