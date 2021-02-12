Англия

Наставник лондонского клуба поделился подробностями физической формы валлийца.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал об отсутствии Бэйла в заявке на матч с Эвертоном.

"В воскресенье он не играл в матче с Вест Бромвичем. В понедельник он чувствовал дискомфорт в мышцах, в следствии чего пропустил тренировку.

Во вторник он занимался с командой, но часть тренировки провел в индивидуальном режиме, акцентируя упражнения на укреплении проблемного места. По этим причинам Бэйл не попал в заявку на кубковый матч.

Не думаю, что у него что-то серьезное. Скорее, небольшой дискомфорт. Я ничего не скрываю в этой ситуации. Все прозрачно и честно", – цитирует Моуриньо Sky Sports.

Ранее наставник "шпор" прокомментировал вылет его команды из Кубка Англии.

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