Англия

Наставник "горожан" высказался после поединка английского чемпионата.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями о крупной победе над Вулверхэмптоном в матче 29-го тура АПЛ.

"У нас было небольшое волнение, когда счет стал 1:1, но мы здорово отреагировали и забили свои голы. Все было заслуженно – мы играли очень хорошо. Матчи очень тяжелые, а мы достаточно комфортно победили на последних минутах.

После того, как счет стал ничейным, нам было сложно, но мы продолжили владеть мячом, не сдались. Для нас это хороший урок в мелких деталях. Но если говорить об игре, мы были очень хороши.

Календарь текущего сезона очень сложный. У нас не было ни одной полноценной недели отдыха. Очень много матчей. А еще и "волки" — физически и психологически сильная команда. Я более чем доволен тем, что мы сделали", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее сообщалось, что благодаря победе над Вулверхэмптоном Манчестер Сити повторил рекорд Арсенала, установленный в 1999 году.

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