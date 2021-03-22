Англия

Наставник "шпор" не в восторге от нынешних приоритетов.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказался об изменениях в футболе.

"Футбол в настоящее время непрост. Кругом эгоизм, личные интересы, агенты, агенты и их связь с прессой.

Это заменило сопереживания команде, эмпатии, чувства взаимопомощи, ощущения, что ты победил и тогда, когда отыграл 90 минут, и тогда, когда остался на скамейке...

Нужно время, чтобы привить это команде, потому что общество и психология молодежи непросты", – приводит слова португальского специалиста Sky Sports.

Ранее бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент раскритиковал работу Жозе Моуриньо.

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