Англия

Наставник "шпор" доволен игрой своих подопечных.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал разгромную победу над Бернли в матче 27-го тура АПЛ.

"Мы обязаны были набирать три очка ради продвижения в таблице. Мы нуждались в хорошей победе в АПЛ. Мы действовали хладнокровно, здорово начали игру, использовали первый же шанс забить, а после третьего шанса счет был уже 2:0.

К перерыву мы вели 3:0. Это очень важно для команды, которая не слишком хорошо выступала в последнее время, проигрывала. Обычно мы начинаем игру и после первой же ошибки пропускаем.

Сегодня все сложилось иначе. Бернли бился до конца, но не помню ни одного важного сэйва от Льориса. Со старта мы контролировали матч. Нам нужны очки. Сегодня мы получили их без особых проблем, это было нам необходимо.

Очень рад за Бэйла, рад за команду – ей нужен талант Гарета. Я рад за Бэйла потому, что он хладнокровен и старается игнорировать то, что про него пишут, говорят, показывают. Я доволен, потому что когда он в хорошем состоянии, то способен играть так, как сегодня. Он выступил очень хорошо, причем это касается не только голов, а и того, как он менял темп, врывался в штрафную. Я очень доволен", – приводит слова Моуриньо BBC со ссылкой на Sky Sports.

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