Моуриньо — о победе на Астон Виллой: Играть с таким настроем нужно постоянно, а не только после провалов

Англия

Наставник "шпор" высказался о матче английского чемпионата.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал победу над Астон Виллой в перенесенном поединке 18-го тура АПЛ.

"Хороший результат, нужно отдать должное игрокам. Они проявили невероятную самоотдачу и выложились на полную. Команда сыграла сплоченно.

Играть с таким настроем, с душой, нужно постоянно, а не только после провалов (в Лиге Европы — прим. ред)", – цитирует Моуриньо BBC.

Ранее бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент высказался о работе главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуриньо.

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