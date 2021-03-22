Моуриньо — о победе на Астон Виллой: Играть с таким настроем нужно постоянно, а не только после провалов

Наставник "шпор" высказался о матче английского чемпионата.
Жозе Моуриньо, getty images
22 марта 2021, 08:33
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал победу над Астон Виллой в перенесенном поединке 18-го тура АПЛ.
"Хороший результат, нужно отдать должное игрокам. Они проявили невероятную самоотдачу и выложились на полную. Команда сыграла сплоченно.
Играть с таким настроем, с душой, нужно постоянно, а не только после провалов (в Лиге Европы — прим. ред)", – цитирует Моуриньо BBC.
Ранее бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент высказался о работе главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуриньо.
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