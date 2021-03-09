Англия

Норвежец довольно требователен к себе.

Полузащитник Реала, выступающий на правах аренды в лондонском Арсенале, Мартин Эдегор, поделился воспоминаниями о переходе в стан "сливочных" и рассказал о самодисциплине.

"Это было безумство, честно. Я не очень это осознавал, потому что был еще ребенком. Но когда за тобой приходит Реал, всегда появляется очень большое желание перейти.

Я ожидаю от себя намного больше, чем у кто-либо другой. Удовлетворить самого себя – всегда самое сложное. Конечно, люди всегда многого ждут от игроков Реала. К этому нужно быть готовым, когда ты попадаешь в такой большой клуб", – цитирует Эдегора As со ссылкой на интервью BT Sport.

Ранее главный тренер Арсенала Микель Артета оценил навыки и перспективы карьеры норвежского футболиста.

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