Вероятно, норвежский специалист продолжит работу в стане "красных дьяволов".
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
25 марта 2021, 13:41
Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с главным тренером команды Оле-Гуннаром Солскьяером.
По информации ESPN, в клубе довольны работой норвежского специалиста и считают, что при нем команда прогрессирует.
Будущее наставника, контракт которого рассчитан до лета 2022-го года, не зависит от количества выигранных манкунианцами трофеев в текущем сезоне.
Ранее Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал вылет своего клуба из Кубка Англии по итогу встречи с Лестером в 1/4 финала турнира.
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