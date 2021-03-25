Англия

Вероятно, норвежский специалист продолжит работу в стане "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с главным тренером команды Оле-Гуннаром Солскьяером.

По информации ESPN, в клубе довольны работой норвежского специалиста и считают, что при нем команда прогрессирует.

Будущее наставника, контракт которого рассчитан до лета 2022-го года, не зависит от количества выигранных манкунианцами трофеев в текущем сезоне.

Ранее Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал вылет своего клуба из Кубка Англии по итогу встречи с Лестером в 1/4 финала турнира.

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