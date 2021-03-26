Англия

Специалист поделился мыслями об игре своих подопечных.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал разгромную победу над Сан-Марино в квалификации ЧМ-2022.

"Мы сыграли так хорошо, как могли. Я очень доволен нашим прессингом при потерях мяча. Это подчеркнуло настрой команды в течение всех 90 минут. Конечно, этого соперника мы должны побеждать, но ребята отлично справились со своей задачей.

Многие игроки хорошо проявили себя. Было бы сложно выбрать кого-то одного лучшего. Полузащитники очень хорошо двигали мяч. Я очень доволен Филлипсом. Он хорошо обращался с мячом, его атлетизм приносил пользу на поле.

Маунт в первом тайме был великолепен и задал тон игре. Было приятно видеть, что Лингард снова наслаждается футболом. Было много хорошего", – приводит слова специалиста BBC.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Англия — Сан-Марино.

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