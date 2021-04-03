Англия

"Канониры" нацелились на марокканца.

Арсенал подыскивает игроков на позицию правого защитника.

По информации The Telegraaf, "канониры" занялись данным вопросом по причине того, что защитник клуба Эктор Бельерин, вероятно, покинет команду.

По информации источника, случае его ухода лондонский клуб попытается подписать защитника Интера Ашраф Хакими.

Марокканец перешел в Интер в прошлое летнее трансферное окно из Реала за 40 миллионов евро без учета бонусов.

Ранее сообщалось, что Интер готовится произвести первую выплату Реалу за трансфер Хакими.

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