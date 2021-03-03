Наставник "волков" высказался о лидере английского чемпионата.
Нуну Эшпириту Санту, getty images
03 марта 2021, 09:32
"Первый тайм мы провели организованно, но без борьбы, а Сити много владел мячом. Во втором тайме у нас было больше прессинга и мы создавали моменты, но устоять против соперника не могли, и были наказаны за это.
Мы чувствовали, что выглядели лучше во втором тайме, но задача усложняется, когда у Сити есть преимущество. Ребята хорошо справились. Мы провели не идеальный матч, но и играли с отличной командой.
Мы должны проанализировать наши ошибки, которые мы допустили под прессингом "горожан". Эта команда всегда наказывает за них.
В Сити очень талантливые, потрясающие игроки, великолепные менеджеры. Все команды, приезжающие на Этихад, испытывают трудности, потому что против Сити играть очень сложно", — приводит слова португальского специалиста BBC
.