Англия

Наставник "волков" высказался о лидере английского чемпионата.

"Первый тайм мы провели организованно, но без борьбы, а Сити много владел мячом. Во втором тайме у нас было больше прессинга и мы создавали моменты, но устоять против соперника не могли, и были наказаны за это.

Мы чувствовали, что выглядели лучше во втором тайме, но задача усложняется, когда у Сити есть преимущество. Ребята хорошо справились. Мы провели не идеальный матч, но и играли с отличной командой.

Мы должны проанализировать наши ошибки, которые мы допустили под прессингом "горожан". Эта команда всегда наказывает за них.