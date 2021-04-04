Германия

Нападающий установил очередной рекорд.

Форвард Шальке Клаас-Ян Хунтелар отметился голом в матче с Байером в поединке 27-го тура Бундеслиги.

По информации Opta, в возрасте 37 лет и 234 дней голландец стал самым возрастным автором гола в истории клуба в Бундеслиге.

По данному показателю Хунтелаар обошел вратаря Оливера Река.

Напомним, что в январе 2021-го года Хунтелаар стал рекордсменом Эредивизи.

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