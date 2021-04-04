Эберт Кардозо да Силва продолжит карьеру в Украины.
Эберт, фото ФК Металл
04 апреля 2021, 14:59
Лидер Второй лиги Металл подписал контракт с 27-летним защитником Эбертом Кардозо да Силвой — сообщил официальный сайт клуба.
Воспитанник Интернасьонала из Порту-Алегри выступал в Бразилии за Макаэ. Эберт уже играл в Украине за каменскую Сталь. Также в Европе он выступал за болгарский Ботев и армянские Урарту и Ван.
В составе Металла бразилец будет выступать под №25.
Металл уверенно лидирует в Группе Б Второй лиги, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.
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