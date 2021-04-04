Украина: Вторая лига

Эберт Кардозо да Силва продолжит карьеру в Украины.

Лидер Второй лиги Металл подписал контракт с 27-летним защитником Эбертом Кардозо да Силвой — сообщил официальный сайт клуба.

Воспитанник Интернасьонала из Порту-Алегри выступал в Бразилии за Макаэ. Эберт уже играл в Украине за каменскую Сталь. Также в Европе он выступал за болгарский Ботев и армянские Урарту и Ван.

В составе Металла бразилец будет выступать под №25.

Металл уверенно лидирует в Группе Б Второй лиги, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

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