Германия

Немецкий специалист поделился мыслями о матче с лидером Бундеслиги.

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн прокомментировал поединок против Баварии в рамках 27-го тура Бундеслиги.

"Мы играли очень хорошо, но пропустили необязательный гол. Были эпизоды, когда мы загоняли Баварию в глубокую оборону, но уже не первый раз в этом сезоне мы не смогли забить. Нам нужно извлечь из этого урок.

Было бы неплохо иметь хорошего бомбардира, которого у нас нет. Мы сыграли лучше соперника и должны были использовать больше своих шансов.

Если Бавария станет чемпионом, то мы хотим финишировать вторыми", – сказал наставник "быков".

Ранее сообщалось, что Нагельсманн может сменить Фонсеку в Роме.

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