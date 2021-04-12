Англия

Наставник "синих" высказался о своем соотечественнике.

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился мыслями о полузащитнике своего клуба Кае Хаверце.

"Он не тот парень, которого можно увидеть в ярости. Он не такой, как Диего Коста. Вот и всё. Я никогда не буду требовать, чтобы он стал таким. Не стоит думать, что он не полностью отдаётся игре. Он тихий парень, и мы прекрасно знаем его сильные стороны.

Я не знаю, до какого уровня он может дорасти и как скоро это случится. Я просто могу повторить, что он вышел из зоны комфорта, когда перешёл из Байера в клуб Премьер-лиги. Всё зависит от него. Кай может действовать лучше в завершении атак, но он не обязан становиться нашим лидером в эмоциональном плане. Он не такой парень", — сказал немецкий специалист.

Ранее Томас Тухель высказался о целях Челси в текущем сезоне.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.