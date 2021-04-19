Англия

Стало известно, как руководство "красных" объяснило участие клуба в создании Суперлиги.

Анонс создания 12-ю европейскими топ-клубами Суперлиги, которая призвана заменить Лигу чемпионов, породил настоящий фурор и уйму обсуждений в информационном пространстве. В числе будущих участников нового турнира оказался и Ливерпуль, который стал одним из со-основателей вместе с Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэмом, Реалом, Барселоной, Атлетико, Ювентусом, Интером и Миланом.

Как сообщает The Athletic, сегодня утром, 19 апреля, все сотрудники Ливерпуля получили электронное письмо от генерального директора клуба Билли Хогана, в котором объяснялось решение мерсисайдцев стать одним из со-основателей нового еврокубка.

"Суперлига — будущее европейского футбола, и если мы хотим продолжить наш путь к стабильному клубу, стремящемуся расти и продолжать завоевывать трофеи, тогда мы обязательно должны быть частью этого процесса и занимать место за руководящим столом, а не оставаться за пределами этой группы".

"Мы знаем, что это объявление вызвало у всех большие эмоции, но мы считаем, что это решение отвечает долгосрочным интересам футбольного клуба Ливерпуль".

"Важно отметить, что это начало пути, и теперь мы можем начать процесс взаимодействия с вами, чтобы помочь направить этот процесс в правильном направлении. Со временем будет еще много новой информации", — написал Билли Хоган в обращении ко всем сотрудникам Ливерпуля.

Напомним, что клубы, являющиеся основателями Суперлиги, планируют продолжить выступления в национальных первенствах, но Союз европейских футбольных ассоциаций хочет установить запрет и на это. Также футболисты из клубов Суперлиги не смогут защищать цвета своих национальных сборных, о чем уже сообщили в УЕФА.