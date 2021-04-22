Англия

Протест был направлен против ранее озвученного желания клуба участвовать в Суперлиге.

Как сообщает британское издание The Times, сегодня утром, 22 апреля, группа болельщиков Манчестер Юнайтед в составе 20 человек сумела прорваться на тренировочную базу клуба в знак протеста против действующего руководства команды.

Как утверждают сами участники акции, данное событие связано с неприятием активной частью фанатского сообщества "Красных дьяволов" решения клуба об участии в новосозданной Суперлиги, от которого позднее руководство было вынуждено отказаться под давление общественности и футбольных органов.

Около 9 часов утра по местному времени, как раз к моменту приезда футболистов на базу для проведения тренировочных занятий, группа фанатов заблокировала оба входа на футбольное поле, предназначенное для основной команды.

Протестующие требовали встречи с главным тренером "Красных дьяволов" Оле-Гуннаром Солскьяером, который, вместе с представителями основного состава и тренерским штабом, пошел навстречу поклонникам, а после непродолжительной беседы инцидент был исчерпан.

Стоит отметить, что до входа на тренировочную базу, группа фанатов позировала для снимков в хода в административный корпус, держа в руках баннеры с надписями: "Глейзеры — на выход", "Мы решаем, когда вам играть", "51% MUFC" (отсылка к предложенному премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном формате владения клуба, при котором ключевой пакет акций будет находится в руках членов клуба со стороны фанатов, на подобии с немецким вариантом).

Как сообщает пресс-служба клуба, в ходе происшествия никто из участников не пострадал. Также, как и административные здания на тренировочной базе.