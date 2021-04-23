Англия

Уругваец комфортно себя чувствует в команде Солскьяера.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани, вероятно, останется в манкунианском клубе еще на сезон.

Уругвайский форвард пока не принял окончательного решения, однако, по информации источника, склоняется к продлению соглашения с "красными дьяволами".

34-летний Кавани считает, что выступление за Манчестер Юнайтед поможет ему повысить шансы на попадание на чемпионат мира-2022.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед в свою очередь готов начать переговоры с Кавани о продлении контракта.