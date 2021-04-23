Для проекта были выбраны десять величайших клубов, а именно Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария.... и Шахтер с Динамо. Не удивляйтесь — украинские клубы попали в этот список, чтобы нашим читателям было интереснее.

Начинаем наш рассказ о лучших игроках Динамо с вратарской позиции. Оговоримся, что выбранная нами схема для киевлян — 4-4-2 с ромбом в центре поля.

Евгений Рудаков

Евгений Рудаков перебрался в Киев из николаевского “Судостроителя”. Тогда был 1963 год, в составе Динамо в качестве игрока блистал Валерий Лобановский, ворота защищал Виктор Банников, а главным тренером был Вячеслав Соловьев. К слову, Соловьев вскоре был уволен, а в 1964 году команду возглавил Виктор Маслов.

Молодому голкиперу с ростом метр девяносто нашлось место тогда в дублирующем составе.

Маслов знал Рудакова еще со времен московского Торпедо. В начале мы не упомянули, что Евгений — воспитанник московского клуба, но в поисках игрового времени отправился на юг Украины. Именно Маслов на старте своего дебютного сезона решил доверить место в воротах Рудакова. Правда, доверие то закончилось после 4-го тура. Виктор был вновь сослан в дубль на два сезона.

Настоящим дебютом был 1966 год. Рудаков неожиданно “подвинул” Банникова, начав выходить в основном составе со старта сезона. Как итог, в 22 играх из 29 он отыграл на ноль. Впоследствии, Рудаков отыграет в Динамо 14 сезонов, выиграет 6 чемпионатов СССР, два внутренних Кубка, Кубок Кубков и конечно же Суперкубок Европы.

Безусловно, венцом его карьеры стали победы в Кубке обладателей кубков и Суперкубке Европы в 1975 году. Именно поэтому Рудаков оказался в нашем рейтинге, а не, скажем, Банников. Он был частью легендарной команды Лобановского, которая выиграла первые европейские трофеи.

Говоря о стиле Рудакова, пресса и тогдашние эксперты сходились к банальным эпитетам как “надежность” и далее по списку. Жаль, не было тогда продвинутой статистики. Однако несколько характерных черт все же можно выделить. Первое, это манера игры. Рудаков не отличался "карколомними стрибками", как когда-то говорили комментаторы на телеканале Первый национальный. Евгений брал выбором позиции. Эту особенность он перенял у Льва Яшина, о чем сам позже сознавался.

“Когда я приезжал в сборную СССР, Лев Иванович Яшин мне всегда говорил: "Женя, не нужно много падать. Нужно брать свое за счет опыта и выбора места. Тот, кто пытается быть артистичным, редко достигает успеха в нашем деле. Зачем тебе эта гимнастика? Это лишнее".

Еще один момент, который отмечал сам Рудаков — это своевременная подсказка. Этот элемент он ценил выше “умения делать сальто в воротах”.

В интернете "гуляет" выдержка советской газеты "Футбол-хоккей" после матча сборной против Испании в 1971 году

"То, что творил киевлянин в воротах, иначе как подвигом и не назовешь. Создалось впечатление, что по телевизору показывали не футбол, а зарубежный художественный фильм с синхронным переводом Николая Озерова. Трибуны гудят, сталкиваются тела и постоянные удары, удары, удары, которые отбивает, после которых ловит мяч мертвой хваткой, перебрасывает его через перекладину, бросается в ноги соперникам один и тот же игрок — феноменальный Рудаков".

Не менее фееричным был уход Рудакова из Динамо. Об этом стало известно из воспоминаний партнера Рудакова по Динамо образца 77 года. Голкипер допустил две ошибки на выходах в полуфинале Кубка чемпионов-1976/77 против Боруссии из Менхенгладбаха. Это и был его последний матч за Динамо.

“Сидим в раздевалке, головы понурили, подавленные. По игре у немцев не было преимущества. Где-то нам и не повезло. Ну, бывает.

Подходит Лобановский, а Васильич никогда не высказывал претензии при всех, и говорит:

“Женя, ну, сколько можно играть против своих?” А Женя отвечает: “Да, Васильич, наверное, надо заканчивать”. И Лобановский: “Да, Женя, надо заканчивать”.

Все! Больше за Динамо Женя не играл. А вратарь он был классный!”.

Вашему вниманию обзор той игры.

Виктор Чанов