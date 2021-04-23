Начинаем наш рассказ о лучших игроках Динамо с вратарской позиции. Оговоримся, что выбранная нами схема для киевлян — 4-4-2 с ромбом в центре поля.
Евгений Рудаков перебрался в Киев из николаевского “Судостроителя”. Тогда был 1963 год, в составе Динамо в качестве игрока блистал Валерий Лобановский, ворота защищал Виктор Банников, а главным тренером был Вячеслав Соловьев. К слову, Соловьев вскоре был уволен, а в 1964 году команду возглавил Виктор Маслов.
Молодому голкиперу с ростом метр девяносто нашлось место тогда в дублирующем составе.
Маслов знал Рудакова еще со времен московского Торпедо. В начале мы не упомянули, что Евгений — воспитанник московского клуба, но в поисках игрового времени отправился на юг Украины. Именно Маслов на старте своего дебютного сезона решил доверить место в воротах Рудакова. Правда, доверие то закончилось после 4-го тура. Виктор был вновь сослан в дубль на два сезона.
Настоящим дебютом был 1966 год. Рудаков неожиданно “подвинул” Банникова, начав выходить в основном составе со старта сезона. Как итог, в 22 играх из 29 он отыграл на ноль. Впоследствии, Рудаков отыграет в Динамо 14 сезонов, выиграет 6 чемпионатов СССР, два внутренних Кубка, Кубок Кубков и конечно же Суперкубок Европы.
Безусловно, венцом его карьеры стали победы в Кубке обладателей кубков и Суперкубке Европы в 1975 году. Именно поэтому Рудаков оказался в нашем рейтинге, а не, скажем, Банников. Он был частью легендарной команды Лобановского, которая выиграла первые европейские трофеи.
Говоря о стиле Рудакова, пресса и тогдашние эксперты сходились к банальным эпитетам как “надежность” и далее по списку. Жаль, не было тогда продвинутой статистики. Однако несколько характерных черт все же можно выделить. Первое, это манера игры. Рудаков не отличался "карколомними стрибками", как когда-то говорили комментаторы на телеканале Первый национальный. Евгений брал выбором позиции. Эту особенность он перенял у Льва Яшина, о чем сам позже сознавался.
“Когда я приезжал в сборную СССР, Лев Иванович Яшин мне всегда говорил: "Женя, не нужно много падать. Нужно брать свое за счет опыта и выбора места. Тот, кто пытается быть артистичным, редко достигает успеха в нашем деле. Зачем тебе эта гимнастика? Это лишнее".
Еще один момент, который отмечал сам Рудаков — это своевременная подсказка. Этот элемент он ценил выше “умения делать сальто в воротах”.
В интернете "гуляет" выдержка советской газеты "Футбол-хоккей" после матча сборной против Испании в 1971 году
"То, что творил киевлянин в воротах, иначе как подвигом и не назовешь. Создалось впечатление, что по телевизору показывали не футбол, а зарубежный художественный фильм с синхронным переводом Николая Озерова. Трибуны гудят, сталкиваются тела и постоянные удары, удары, удары, которые отбивает, после которых ловит мяч мертвой хваткой, перебрасывает его через перекладину, бросается в ноги соперникам один и тот же игрок — феноменальный Рудаков".
Не менее фееричным был уход Рудакова из Динамо. Об этом стало известно из воспоминаний партнера Рудакова по Динамо образца 77 года. Голкипер допустил две ошибки на выходах в полуфинале Кубка чемпионов-1976/77 против Боруссии из Менхенгладбаха. Это и был его последний матч за Динамо.
“Сидим в раздевалке, головы понурили, подавленные. По игре у немцев не было преимущества. Где-то нам и не повезло. Ну, бывает.
Подходит Лобановский, а Васильич никогда не высказывал претензии при всех, и говорит:
“Женя, ну, сколько можно играть против своих?” А Женя отвечает: “Да, Васильич, наверное, надо заканчивать”. И Лобановский: “Да, Женя, надо заканчивать”.
Все! Больше за Динамо Женя не играл. А вратарь он был классный!”.
Вашему вниманию обзор той игры.
Виктор Чанов
Ситуация с включением Виктора Чанова в этот список по-своему сложна и деликатна. У Чанова в его лучшие годы был равноценный конкурент — Михаил Михайлов.
На дворе был 1982 год, тогда трансферы между Шахтером и Динамо не воспринимались как предательство. Соперничество между клубами во времена СССР были в иной плоскости. Динамо подписало 23-летнего Виктора Чанова. Сам голкипер вспоминал, что его звали в Динамо на протяжении 5 лет. Однако именно после личного разговора с Валерием Лобановским в гостиничном номере в Братиславе Чанов отважился на этот переход, тем самым отказав московским Спартаку и Торпедо.
Отрывки того диалога Виктор вспоминал в одном из интервью.
“К тому времени я уже был морально готов перейти в другой клуб, а на предложение Валерия Васильевича ответил дипломатично: “Я подумаю”. Мне действительно хотелось посоветоваться с семьей. Сделав несколько шагов к выходу, услышал фразу, ставшую впоследствии знаменитой: ”Ну что, у тебя время закончилось”. Я согласился”, — а Валерий Васильевич был мастером переговоров еще покруче Дона Карлеоне.
Первые сезоны Чанова в Динамо — постоянная конкуренция с Михайловым. Были тяжелые травмы, как перелом руки, которые оставляли голкипера на сезон вне футбола. Были и пол сезона на скамейке. Однако пик того Динамо — 1986 год и победа в Кубке Кубков. Там Чанов был основным.
“У меня были вывихнуты все суставы рук, мяч повредил несколько ребер, досталось и голове”, — так голкипер рассказал о последствии спасений ворот в финальном матче.
В том сезона на счету Чанова 44 матча, в которых он пропустил 43 мяча и 14 игр отыграл “на ноль”. О мастерстве Чанова говорит и еще один показатель — в его карьере было 192 “сухих” матча.
О каких-то технических моментах вратарской игры тогда говорили мало, возможно просто на публику не выносили. В воспоминаниях журналистов, да и самих футболистов можно было встретить нечто подобное, когда речь шла о Чанове.
“Виктор играл надежно, эффективно, но еще и эффектно. У него это всегда присутствовало. Я же меньше использовал в своей игре моменты, связанные с эффектностью”, -- так описывал стиль игры Чанова Михайлов.
Лобановский в то время сводил противостояние Чанова и Михайлова к психологии.
“Вратарская уверенность у Михайлова проявляется только тогда, когда он уверен, что никто его не подсиживает. Я убедился в этом в 1985 году: У Чанова сломана рука, Михайлов остается единственным вратарем в основном составе. Очень много мы провели с ним матчей, и неплохих — в том же Кубке Кубков и чемпионате. Стоило вернуться в основу Чанову, как Михайлов примирился со второй ролью”, -- вспоминал Лобановский в книге “Бесконечная игра”. В итоге, Михайлов в 1987 году отправился сперва в Нефтчи, а потом и в Шахтер. Чанов же остался в Киеве неоспоримым “первым номером”.
1987 год, полуфинал Кубка европейских чемпионов (аналог нынешней ЛЧ). На пути к финалу Динамо выпадает португальский Порту. Многие успели нарадоваться такой "невероятной удаче", ведь вторая полуфинальная пара — Реал и Бавария. Первый матч в Португалии Динамо проиграло (1:2), но была еще ответка в Киеве, где можно было все исправить. Но…Порту, кстати, в итоге тот турнир выиграл.
Поражение в матче в Киеве — вина Чанова. Так резюмировал Лобановский.
"Это был редкий случай, когда матч может проиграть один человек: две грубейшие ошибки на первых минутах в столь ответственной игре в состоянии вывести из равновесия находящуюся на любой волне настроения команду", — писал тренер.
Лобановский также рассказывал, как заставлял Чанова объяснить свои ошибки на следующее утро:
“На следующее утро мы с Чановым сто пятьдесят раз смотрели первые минуты, а потом останавливали магнитофон. Поначалу Виктор пытался что-то объяснить и обосновать свои действия, но с каждым новым включением все больше и больше чернел. "Я провалился, Васильич", — сказал он".
Чанов все же имел шанс выиграть главный европейский клубный трофей. 1990 году Виктором всерьез был заинтересован Сэр Алекс Фергюсон, который тогда собирал свой победный состав. В Юнайтед еще не было Петра Шмейхеля и Фергюсон сперва сделал предложение Чанову. Однако, украинский голкипер уже подписал контракт с израильским Маккаби.
Александр Шовковский
В СМИ бытует байка о “легендарной динамовской школе вратарей”. Оговоримся, что клуб не так уж и много воспитал киперов, которые хотя бы раз выходили за первую команду в официальных матчах. Если быть точнее, то всего пятерых. Один из них — это Александр Шовковский. 19 летний Шовковский отправился с первой командой на зимние сборы, которую тогда недавно возглавил Йожеф Сабо, заменив на посту главного тренера Михаила Фоменко при довольно странных обстоятельствах. В клубе говорили, что Фоменко нужно срочное хирургическое вмешательство. Однако ходили и другие слухи. Мол, внутри коллектива ухудшился микроклимат или же, что Йожеф Сабо слил Фоменко, который якобы “работал с судьями”. Тогдашние зимние сборы могут показаться больше как турне. Сперва Динамо поехало в немецкий Руйт, как и при Валерее Лобановском. Потом были ОАЭ и Венгрия, родина Сабо. Это был 1994 год.
В весенней части сезона-1993/94 главный тренер решил сделать ставку на молодого Шовковского. Тогда помимо 19 летнего Александра в команде из вратарей были Андрей Ковтун, Игорь Кутепов. Позже Шовковский признался, что для него было шоком решение Сабо выпустить его в стартовом составе на матч с Кремнем. Тогдашнее Динамо — машина по набору очков в чемпионате Украине, но когда дело доходило до еврокубков команда оказывалась в роли аутсайдера. Для руководителей Динамо индикатором успеха были именно международные матчи. Поэтому в клуб уже в третий раз был приглашен Валерий Лобановский. Вместе с ним в тренерский штаб вошел Михаил Михайлов.
Позже Шовковский скажет, что именно Михайлов — одна из ключевых личностей, которая повлияла на его развитие. Именно Михайлов работал с Шовковским и над техникой отбития пенальти, коих было 16 в его динамовской карьере.
Ни один раз Шовковский объяснял свои отбитые пенальти именно психологией. Александр признавался, что регулярно пользовался услугами психолога, который помогал ему переступить через вратарские ошибки, травмы, личные проблемы. Рецепт Шовковского при взятии пенальти — контроль эмоций. Ну, и никак не обойтись без изучения манеры ударов соперника.
"Мне удалось в этой серии послематчевых пенальти полностью контролировать свои эмоции, и благодаря этому, я смог физически почувствовать, что чувствует тот игрок, который подходит к отметке, и, что он будет делать дальше. А дальше это уже мои технические навыки, моменты, моя готовность позволила мне два из трех ударов отбить", — речь о серии пенальти на чемпионате мира 2006 года. К слову, Шовковский нечто похожее отвечал во многих интервью.
Шовковский ассоциируется исключительно с Динамо. Однако зимой сезона-2008/2009 Александр был готов покинуть киевский клуб. Это был первый приход Юрия Семина. В тренерском штабе россиянина не нашлось места Михайлову. Его функции отныне исполнял Сергей Краковский. Лето 2008 года, Динамо отправляется на летние сборы. Для Шовковского в тот период это был, наверное, переломный момент. Краковский нагрузил голкиперов физической работой, такие нагрузки стали в новинку для Александра. По его словам, он потерял ловкость и координацию, что безусловно отразилось на его игре в рамке.
“Эти нагрузки сделали так, что у меня пропала координация и легкость, которая должна быть у голкипера. И в этот момент взяли Стаса Богуша, который не проходил с нами сборы. Его поставили на игру, команда выиграла, а он сам чудесно сыграл. И какой тренер будет менять победный состав? И Богуш начал играть”, — анализирует ситуацию Шовковский.
Голкипер сыграл в том сезоне 10 игр и был готов не продлевать контракт с Динамо, который истекал летом. Но Игорь Суркис уговорил Александра остаться, ведь Семин летом 2009 вернулся в Локомотив.
Старшее поколение до сих пор вспоминает Шовковскому ляп со Словенией, ошибку с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов. Люди моложе, наверняка, не вспомнят вопиющих ошибок голкипера. Шовковский с годами становился только лучше, доиграв почти до 42 лет.
Он был не просто “вечно первым” для болельщиков, но и авторитетом в раздевалке и на поле для партнеров. Возможно, именно такого дядьки не хватает сейчас Динамо, который мог прихватить кого-то "за шкирку", как в свое время воспитывал Хачериди.
Эра Шовковского — это 24 сезона в Динамо это 31 выигранный трофей, это 763 официальных матча и за клуб, и за сборную Украины, это… номинация на золотой мяч в 1999 году. Александр был в списке 50 лучших футболистов по версии France Football.
Редакция Football.ua считает, что занять место вратаря символической сборной киевского Динамо всех времен должен Александр Шовковский.
Теперь же выбор за нашими читателями. Кто должен быть вратарем в легендарном составе Динамо?