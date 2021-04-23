Англия

Североирландский специалист поделился мыслями об игре своих подопечных.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал крупную победу над Вест Бромвичем в матче 32 тура АПЛ.

"Первый тайм меня совсем не порадовал. Мы были недостаточно точны в игре в пас. Во второй тайме мы контролировали игру.

В целом я доволен, ведь любая победа в Премьер-лиге всегда важна. Мы были хороши, но можем играть гораздо лучше. Мы должны научиться контролировать себя и свою игру", – сказал наставник "лисов".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер — Вест Бромвич (3:0).