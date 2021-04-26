Англия

Временный наставник "шпор" поделился мыслями после поражения в кубковом поединке.

Исполняющий обязанности главного тренера Тоттенхэма Райан Мейсон высказался о сопернике и своих подопечным по итогу финального матча Кубка английской лиги против Манчестер Сити.

"Я думаю, что мы на все 100 процентов были сегодня в игре. В каких-то моментах нам повезло, но я разочарован, что мы пропустили со стандарта. Вся команда выложилась на полную, каждый оставил всего себя на поле.

Конечно, я очень разочарован результатом, но не могу винить в этом приложенные усилия игроков. У нас было два дня на подготовку к этой игре, и мы играли против лучшей команды страны. Я горжусь своими футболистами.

Думаю, что Сити опережают нас на четыре или пять лет. Они уже долго работают с одним тренером по определенной методике.

Забегая вперед, мой план — быть храбрым и пытаться доминировать в играх, как это делает Сити. Это процесс, который требует времени. Думаю, тот факт, что игроки выкладывались и верили, говорит мне о том, что они готовы работать таким образом" — сказал 29-летний англичанин.

Ранее сообщалось, что наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн является приоритетной целью Тоттенхэма на поста главного тренера клуба.