Другое

Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Суперлига просуществовала всего два дня, однако она успела наделать шуму в медийном пространстве. Появилась даже информация, что клубы-создатели нового турнира вышли из состава УЕФА и Ассоциации европейских клубов.

К сожалению или к счастью, план провалился🤷‍♂️

⚽ Тоттенхэм официально уволил Жозе Моуриньо с поста главного тренера первой команды.

Стала известна причина провала проекта под названием "Суперлига"👆

⚽ Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с арендованным полузащитником Брайтона Тудором Бэлуцэ: "Продлевать соглашение с Бэлуцэ? Ни в коем случае".

🔥🔥🔥🔥🔥

⚽ "Сдержали команду Суперлиги Мерсисайд Ред": как Лидс подшутил над Ливерпулем после ничьей в очном противостоянии.

Отсылки к футбольному симулятору PES продолжились и в наших комментариях😅👇

⚽ Семья Глейзеров может продать акции Манчестер Юнайтед уже в ближайшее время из-за развала Суперлиги.

На фоне ухода Эда Вудворда с поста исполнительного директора Манчестер Юнайтед...👇

⚽ Колос выступил с официальным заявлением по поводу "дебоша футболистов" в поезде.

⚽ Клубы английской Премьер-лиги стали первыми, кто официально объявил о прекращении участия в проекте под названием "Суперлига".

Если вы пропустили по каким-то причинам непродолжительную историю с Суперлигой, то вот вам краткое описание😂👇

⚽ Владелец Ливерпуля Джон Генри опубликовал официальное обращение к болельщикам своей команды: "Хочу попросить прощения у всех болельщиков клуба".

Кто-то ждет извинений и от президента Реала Флорентино Переса👇

А кто-то в искренность извинений Джона Генри не очень и поверил👇

⚽ Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич высказался об успехах своей бывшей команды: "Фундамент все закладывали, а Луческу пришел уже в готовую команду".

Получается, ждем Ротор через годика три-четыре в Лиге чемпионов благодаря ранее заложенному "фундаменту"?🤔

⚽ Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе начал поиск жилья в Мадриде.

⚽ Ассоциация европейских клубов (European Club Association) объявила об избрании нового главы, которым стал нынешний президент французского Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелайфи.

Главное — это спортивный принцип! Деньги и власть здесь ни при чем!🙅‍♂️🙅‍♂️🙅‍♂️

⚽ Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о своих одноклубниках: "Самые сильные удары в команде у меня и у Муриэля".

🍻🍻🍻

⚽ С шампанским и поздравлениями: как Динамо Киев праздновало победу в УПЛ.

Теперь понятен мотив протестов против Луческу некоторых фанатов Динамо😱

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.