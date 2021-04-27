Фавориты противостояний

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В первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал ожидает встреча с лондонским Челси, которая пройдет на стадионе имени Альфредо Ди Стефано.

Реал Мадрид — Челси

Вторник, 27 апреля, 22:00. Альфредо ди Стефано, Мадрид. Арбитр — Данни Маккели (Нидерланды). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO.

И вот постепенно мы приближаемся к развязке в самом престижном клубном еврокубке, чтобы узнать, какая все-таки команда станет лучшей в Европе по итогам текущего сезона. Мюнхенской Баварии по ряду причин, в том числе кадровых, не удалось повторить успех прошлой кампании и снова поднять над головой желанный "ушастый" трофей, однако сделать это сможет кто-то из данной четверки: Реал, Челси, ПСЖ или Манчестер Сити. В первом полуфинальном противостоянии гранд из Мадрида примет на своем поле лондонский Челси, который с приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера вместо Фрэнка Лампарда улучшил свои результаты и вполне может закрепить их победой в турнире такого большого масштаба.

Напомним, что в прошлом году Томас Тухель уже выводил свою команду в финал Лиги чемпионов, но тогда его Пари Сен-Жермен оказался немного слабее вышеупомянутой Баварии. Зинедин Зидан, в свою очередь, уже трижды приводил Реал к данному трофею в качестве наставника, при чем делал это три раза подряд. Понятно, что амбиции у обоих клубов весьма велики, но нельзя не обращать внимания на существующие кадры. Реалу не смогут помочь Рамос, Вальверде, Менди и Васкес, тогда как Челси не досчитается только Ковачича. Вполне возможно, что это сыграет ключевую роль, однако не будем загадывать наперед, ведь Лига чемпионов — тот турнир, который способен удивлять.

Букмекеры же считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Зинедина Зидана. Так, компания Фаворит предлагает на победу мадридского Реала коэффициент 2,30, тогда как вероятность успеха лондонского Челси оценена в показатель 3,70. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,25.

Напомним, матч Реал Мадрид — Челси начнется сегодня, 27 апреля, в 22:00 по киевскому времени.