Испания

Президент мадридского Реала дал очередное интервью относительно своего видения развития футбола и Суперлиги.

Скандальная ситуация с созданием Суперлиги Европы в середине текущей недели стала наиболее обсуждаемой темой во всех средах футбольной общественности. Главный лоббист идеи возникновения данного турнира — президент мадридского Реала Флорентино Перес — раздал множество интервью различным изданиям по всему миру, однако наиболее свежие его мысли по сложившейся ситуации удалось собрать испанскому изданию AS.

"Суперлига все еще существует, и клубы-организаторы, входящие в ее состав, все еще сохраняют свой статус. Сейчас мы взяли паузу в несколько недель для того, чтобы поразмыслить над рисками, с помощью которых некоторые люди, не желающие терять свои привилегии, манипулировали проектом.

Я не жалею о том, что мы дали старт проекту именно таким образом. Даже если бы это было сделано иным способом, реакция тех немногих привилегированных лиц была бы аналогичной. Уже в январе президент УЕФА выступил с жесткой критикой в адрес Суперлиги. Мы хотели обсудить детали с УЕФА, но они даже не дали времени.

Была организована целая структура, управляемая операция, масштабы которой я ранее не мог себе представить. Я никогда не видел ничего подобного. Мы были вынуждены обратиться в суд, который сделал очень осторожное, но достаточно емкое по своей значимости заявление.

Оно предписывает УЕФА и ФИФА, а также национальным лигам и федерациям, воздерживаться от принятия каких-либо мер или действий, заявлений или высказываний, которые препятствуют подготовке Суперлиги.

На мой взгляд, это постановление положит конец монополии УЕФА. Но несмотря на то, что во вторник оно было опубликовано, президент УЕФА в среду настоял на своих угрозах. Эти действия противоречат свободной конкуренции в Европейском Союзе, и это очень серьезное нарушение.

Дело в том, что заявления о том, что Суперлига идет вразрез практики национальных чемпионатов и создана на эксклюзивной основе, не является правдой, но всем этим манипулировали.

Это не эксклюзивный план, и он точно не направлен против лиг. Проект Суперлиги — лучший из возможных. Он был создан для того, чтобы помочь футболу выйти из кризиса. Футбол серьезно пострадал, потому что его экономические показатели падают, и мы должны адаптироваться к временам, в которых живем. Суперлига не идет вразрез с внутренними чемпионатами и стремится привлечь больше денег для всего футбола.

Считалось, что это вызовет больший интерес для сторон. И я думаю, что новая реформа УЕФА тоже не решит проблемы, потому что то, что было представлено, даже не лучше того, что есть. К тому же мы не можем ждать до 2024 года.

Но все же, где-то мы допустили просчеты при организации наших текущих еврокубков. Может быть, решение проблемы будет в том, чтобы убрать квоты для первых четырех команд каждой из топ-лиг. Я не знаю. Но что-то нужно делать, потому что молодежь в возрасте от 14 до 24 лет отказывается от футбола, потому что он утомляет их, по сравнению с другими развлечениями, которые они предпочитают.

По всему миру насчитывается 4 миллиарда футбольных фанатов, половина из которых — фанаты клубов Суперлиги. Футбол — единственный вид спорта мирового масштаба.

Насколько плохи дела с экономикой у футбола? Перейдем к данным: в отчете консалтинговой компании KPMG только за три месяца пандемии, поразившей весь прошлый сезон, двенадцать клубов Суперлиги потеряли 650 миллионов евро. В этом году, при полном сезоне пандемии, убытки составят от 2000 до 2500 миллионов евро. Бордо только что объявило о банкротстве. Либо мы что-то сделаем в ближайшее время, либо по такому же пути пойдут и остальные клубы.

Реальность такова, что чем больше интересных и соревновательных матчей, тем больше денег приходит в футбол. И они будут идти ко всем, а не только для некоторых, потому что национальные лиги будут стоить гораздо больше. И у нас также есть внушительные суммы для солидарных платежей, которые является очень важной опорой проекта.

Мы работаем над этим проектом уже три года и хорошо его изучили. План того, как вернуть интерес болельщиков к игре, уже разработан. Он принесет больше денег всем: большим, средним и маленьким клубам.

Идея состоит в том, чтобы проводить больше крупных поединков, с большим уровнем соревнования и эмоций. Главное — вернуть интерес болельщиков, ведь между Месси и Криштиану будет больше матчей. А ведь на подходе есть еще и молодые звезды. Игра Реала и Барселоны заставляла мир замирать. Все деньги, которые это приносит, влияют на все лиги и все клубы.

Клубы вроде Баварии и ПСЖ отказались от идеи Суперлиги по разным причинам. Что касается Баварии, то там сейчас происходит процесс изменений в руководстве, а от представителей ПСЖ мы ждали согласия позже. Потому что группа из двенадцати клубов собралась не за один день, а работала и функционировала уже много лет. Уверен, что эти команды присоединятся к нам позже.

Я не собираюсь объяснять сейчас, что такое "обязывающий контракт". Но клубы, которые дали свое согласие, просто так уже не могут выбраться. Некоторым под давлением пришлось сказать, что они якобы выходят из сделки. Но этот проект или другой, но очень похожий, будет реализован, и я надеюсь, что очень скоро.

К слову, совершенно ложная информация о том, что американский банк JP Morgan вышел из проекта. Его там и не было. У его представителей было время для размышлений, как и у двенадцати клубов. Если турниру нужны какие-то доработки — пожалуйста, это будет сделано, но Суперлига — уже лучший проект, который только можно осуществить.

Футболу нужно как-то меняться, и если УЕФА хочет сделать это с проектом, который он презентовал на днях, то, честно говоря, я не думаю, что у него есть шансы. К тому же они хотят стартовать в 2024 году, и мы посмотрим, какие команды доживут до того момента.

Мы должны стартовать Суперлигу как можно скорее, но сначала мы должны донести этот проект людям, которыми манипулировали те, у кого не было другой цели, кроме как защитить свои привилегии. Может быть, они думают, что это пойдет им на пользу, но ошибаются.

Начнем с того, что без доходов ничего не будет. Когда они есть, тогда — у вас должна быть стабильная конкуренция со строгой финансовой честной игрой, которая работает и позволяет вам соревноваться на равных, а не так, как сейчас, когда вы соревнуетесь с клубами-бюджетниками, у которых за спиной стоит целое государство.

У Реала, например, всего три источника дохода: кассовые сборы, телевидение и спонсоры. И теперь я еще более обеспокоен, потому что президент УЕФА только что сказал своему Конгрессу на этой неделе: "Мы должны высвободить инвестиции и защитить людей, которые финансово поддерживают свои клубы из-за их страсти к футболу и любви к вашему местному сообществу". Пусть они теперь расскажут мне, как Мадрид, члены нашего клуба, могут соревноваться с клубом-государством.

К слову, на мы все помним, что Манчестер Сити, Челси и ПСЖ уже попадали под расследование УЕФА за несоблюдение требований финансового Fair Play. Я не хочу никого судить. Но я говорю вам, что мы обеспокоены. Но не из-за того, что уже произошло, а более из-за того, что только может произойти.

Потому что мы уже слышали, что сказал президент УЕФА. Если государства-клубы или государства богатых владельцев теперь смогут без ограничений вливать деньги, будет трудно конкурировать на равных. Для этого необходима прозрачность и знание источников дохода клубов.

Президент УЕФА имел очень нездоровое поведение, особенно после того, как он стал президентом организации, которая защищает футбол и его ценности. Все, что произошло, с этими оскорблениями и угрозами, достойно только сожаления. Мы были удивлены его жестокостью.

Заставить клубы напрямую работать с телетрансляторами — это то, что мы намерены делать. Это отражено в обязательном соглашении Суперлиги. Двенадцать из нас с этим согласны, к ним присоединяются также и другие, которые, к слову, выступают против проекта, но в то же время их одноклубники играют в баскетбол в Евролиге. Без комментариев, это — нонсенс.

Теперь, мы должны приложить усилия и донести проект людям, что в нем плохо, что хорошо, без пристрастий. Мы хотим сделать то же, что и в баскетболе с Евролигой.

Но всякий раз, когда происходит изменение, даже положительное, оно вызывает решительное сопротивление системы. То же самое произошло, когда национальные лиги зародились в то время, когда играли только региональные лиги, и, конечно же, когда в 1955 году родился Кубок европейских чемпионов.

Но времена меняются, люди и мир развиваются, и вы должны соответственно адаптироваться. Мало того, что это нужно, это еще и удобно.

Важно, чтобы все было прозрачно, и чтобы было видно происхождение средств. Например, спонсорство — это то, чем клубы действительно являются, а не то, чем они только кажутся. В "группе двенадцати" тоже есть клубы с миллионерами-владельцами, которые разделяют мои взгляды.

Проблема будет не в том, чтобы расписаться, а в том, чтобы сохранить составы. Посмотрим, не заставят ли кого-нибудь из них продавать своих лучших игроков! Футболисты могут оказаться в командах с неограниченными ресурсами, помимо трех источников дохода, которые я уже обсуждал.

Мне не важно то, что Тебас в этот четверг собирал все клубы Ла Лиги, кроме Реала, Барселоны и Атлетико. Я должен сказать, что самые большие ресурсы для Ла Лиги предоставляет именно это тройка. Это правда. Идти против того, кто приносит больше всего, кажется, не самая логичная идея, но, поскольку есть исторические привилегии, то кто-то себе может это позволить.

Мы должны создать Суперлигу как можно скорее, пока нас не догнал поезд. Мы не можем продержаться четыре года, потому что, если так будет продолжаться, как я уже говорил, это будет разрушительным для всего футбола.

В Италии в недавнем прошлом продали телеправа на 300 млн евро, с перспективой уменьшения аудитории. То же самое произойдет в Испании, и в Англии. Следующие контракты будут убыточны, если мы не исправим их за счет повышения заинтересованности и конкурентоспособности сторон.

В противном случае, молодые люди будут переходить на другие платформы, которые их больше интересуют и которые работают каждый день, чтобы дать им то, что они ищут, и привлечь их в качестве новых клиентов. В результате будет все меньше и меньше аудитории.

В том, что сейчас предлагает УЕФА, нет ни формата, который совершенно никто не понимает, ни дедлайна, потому что на 2024-й год никто еще ничего не собирался планировать, да и не может из-за пандемии. Мы либо исправим ситуацию раньше, либо все клубы будут разорены.

Здесь будет восстание команд по мере того, как они обанкротятся, потому что выживут только те, кто имеет деньги из государства или от мультимиллионеров, и кто ради развлечения готов терять сотни миллионов каждый сезон", — подытожил свой объемный ответ президент Реала.

Напомним, что недавно Football.ua сообщал о том, что АПЛ хочет изменить регламент таким образом, чтобы можно было исключить возможных участников Суперлиги.