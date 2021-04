В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Манчестер Сити на выезде сумел добыть волевую победу над французским ПСЖ со счетом 2:1. На гол Маркиньоса в первом тайме, "горожане" сумели ответить взятиями ворот Кевина Де Брюйне и Рияда Мареза.

Украинец Александр Зинченко появился на поле на 61-й минуте поединка, сменив Жоау Канселу, и отметился голевым пасом. Хотя, вероятнее всего, передача украинца должна была стать предголевой, ведь навес от Де Брюйне каким-то чудом оказался в воротах Кейлора Наваса. Но все случайности — неслучайны.

За 34 минуты Зинченко сумел поразить своей игрой аналитиков платформы WhoScored, что они назвали его лучшим защитником матча, выдав оценку 6,8.

Да и пользователи социальных сетей вместе с иностранными СМИ высоко отозвались об игре украинца.

Один из пользователей выложил нарезку с действиями Александра. Видео не даст соврать — украинец был действительно хорош.

"Зинченко в этом сезоне криминально недооценивают. Вышел и полностью изменил игру".

"Зинченко — самый недооцененный игрок в нашей команде. Человек всегда выкладывается на 110 процентов".

"Если недооценка — это искусство, то Зинченко — его Пикассо. Полностью изменил игру для нас прошлой ночью. Просто посмотри на это касания от него".

If being underrated is an art, then Zinchenko is the Picasso of it.

Completely changed the game for us last night. Just look at this touch from him 😍#PsgManCity #ChampionsLeague pic.twitter.com/qn889unWtr