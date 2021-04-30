Манкунианский клуб отстранил фанатов своего клуба.
Сон Хын Мин, getty images
30 апреля 2021, 19:56
Манчестер Юнайтед наказал шестерых болельщиков клуба, оскорбивших форварда Тоттенхэма Сон Хын Мина на расовой почве.
Напомним, что "шпоры" осудили проявления расизма в адрес Сона в матче против "красных дьяволов".
Предполагалось, что неадекватная реакция фанатов последовала в результате отмены гола Эдинсона Кавани в первой тайме, причиной чему стала отмашка Скотта Мактоминея в центре поля против корейца.
За оскорбления корейца Манчестер Юнайтед отстранил трех держателей сезонных абонементов на матчи, двух официальных членов клуба и одного человека, находившегося в очереди на право приобретения абонемента.