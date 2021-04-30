Хавбек манкунианского клуба удостоился престижного звания.
Бруну Фернандеш, getty images
30 апреля 2021, 17:28
Полузащитник и капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш признан лучший игроком полуфинальных матчей Лиги Европы.
В поединке против Ромы португалец забил два гола и отдал две результативных передачи.
Напомним, что на данную награду также претендовали форвард "красных дьяволов" Эдинсон Кавани, который отметился аналогичным Фернандешу количеством результативный действий (2+2), хавбек Арсенала Николя Пепе и защитник Вильярреала Рауль Альбиоль.
Напомним, что Манчестер Юнайтед стал первой командой с 1964 года, забивший шесть голов в полуфинале крупного европейского клубного турнира.