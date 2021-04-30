Испанский специалист назвал всего две причины.
Хосеп Гвардиола, getty images
30 апреля 2021, 18:25
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о "формуле успеха" его команды в текущем сезоне.
"Первая причина успеха – это уровень игроков. Вторая – не думать ни о чем другом, кроме следующей игры.
Мне нравятся игроки, умеющие контролировать мяч. Это один из главных критериев для меня", – сказал наставник "горожан".
Ранее стало известно, что Манчестер Сити повторил достижение Лидса 1969/70-го года.