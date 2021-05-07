Украина

Поединки заключительного тура украинского чемпионата перенесены.

Дирекция УПЛ утвердила изменения во времени начала матчей 26-го тура национального чемпионата.

Соответствующие изменения были внесены Дирекцией УПЛ з целью обеспечения прямой трансляции всех семи матчей заключительного тура сезона.

Изначально матчи были запланированы на 9-е мая в 17:00.

Теперь же поединки Колос – Динамо, Минай – Ворскла, Заря – Александрия и Мариуполь – Десна начнутся в в 14:00.

Остальные матчи тура состоятся в запланированное время.