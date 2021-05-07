Поединки заключительного тура украинского чемпионата перенесены.
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07 мая 2021, 12:21
Дирекция УПЛ утвердила изменения во времени начала матчей 26-го тура национального чемпионата.
Соответствующие изменения были внесены Дирекцией УПЛ з целью обеспечения прямой трансляции всех семи матчей заключительного тура сезона.
Изначально матчи были запланированы на 9-е мая в 17:00.
Теперь же поединки Колос – Динамо, Минай – Ворскла, Заря – Александрия и Мариуполь – Десна начнутся в в 14:00.
Остальные матчи тура состоятся в запланированное время.