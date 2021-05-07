Английский центрбек остался недоволен результатом поединка.
Гарри Магуайр, getty images
07 мая 2021, 10:27
Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр прокомментировал ответный полуфинальный поединок против Ромы в Лиге Европы.
"Это большое достижение. Мы не выиграли сегодня, что немного расстраивает, но мы хорошо старались в первом матче. Этот матч мы начали нервно. Они прессинговали один в один, поэтому игра часто шла от штрафной до штрафной.
Мы не хотим проигрывать. Вообще. Мы подходили к этой игре с мыслями о победе. Мы хотели отпраздновать сегодня победу, но не можем не радоваться тому, что прошли полуфинальную стадию. Теперь мы должны выиграть в финале.
Кавани забил два роскошных мяча. Знаем, что он обладает классным рывком и всегда будет получать шансы после наших передач в штрафную. Как центральный защитник я не слишком доволен тем, что Давиду [Де Хеа] пришлось так часто вступать в игру. Он часто спасал на протяжении своей карьеры", – сказал Магуайр.
Ранее хавбек манкунианцев Неманья Матич высказался о выходе своего клуб в финал второго по значимости еврокубка.