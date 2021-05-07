Легендарный испанец перебрался в Индию.
Давид Вилья, getty images
07 мая 2021, 11:09
Экс-форвард сборной Испании и чемпион мира Давид Вилья попал вошел в структуру индийского клуба Одиша, об этом сообщается в официальном Twitter клуба.
Бывший нападающий вошел в состав технического комитета клуба. Одиша — аутсайдер национального чемпионата прошлогоо сезона.
Ранее 39-летний Вилья выступал за Валенси., Атлетико и Барселону.
В составе каталонского клуба испанец дважды выигрывал Ла Лигу и один раз Лигу чемпионов.
Ранее Давид Вилья рассказывал, как почти оказался в лондонском Арсенале в 2013-м году.