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Легендарный испанец перебрался в Индию.

Экс-форвард сборной Испании и чемпион мира Давид Вилья попал вошел в структуру индийского клуба Одиша, об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

Бывший нападающий вошел в состав технического комитета клуба. Одиша — аутсайдер национального чемпионата прошлогоо сезона.

Ранее 39-летний Вилья выступал за Валенси., Атлетико и Барселону.

В составе каталонского клуба испанец дважды выигрывал Ла Лигу и один раз Лигу чемпионов.

Ранее Давид Вилья рассказывал, как почти оказался в лондонском Арсенале в 2013-м году.