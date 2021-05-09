Англия

"Молотобойцы" теряют шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Вест Хэм принимал Эвертон в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

"Ириски" открыли счет на 24-й минуте встречи благодаря голу Кальверта-Льюина.

К сожалению главного тренера "молотобойцев" Девида Мойеса, его подопечные так и не сумели сравнять счет в данной встречи.

По итогу поединка Вест Хэм почти потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогу сезона. Лондонский клуб с 58-ю очками идет на 5-м место в турнирной таблице, Эвертон же с 55-ю баллами и матчем в запасе занимает восьмую сточку.

Вест Хэм — Эвертон 0:1

Гол: Кальверт-Льюин, 24

Вест Хэм: Фабьянски — Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэл (Фредерикс, 59) — Соучек, Лансини (Боуэн, 43), Форналс, Лингард, Бенрахма (Ярмоленко, 73) — Антонио

Эвертон: Пикфорд — Динь, Кин, Мина (Холгейт, 62), Годфри, Коулмэн — Сигурдссон (Дэлф, 85), Аллан, Дэвис — Кальверт-Льюин, Ричарлиссон (Кинг, 84)

Предупреждения: Соучек, Лингард — Аллан