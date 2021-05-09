Германия

Франкфуртский клуб не сумел подняться в зону Лиги чемпионов.

Айнтрахт принимал Майн в матче 32-го тура Бундеслиги.

Гости открыли счет на 11-й минуте матча благодаря голу Онисиво. Все шло к победе Манйца, однако на 86-й минуте встречи Хрустич сравнял цифры на табло и добыл важнейшее очко для своей команды. 1:1.

Айнтрахт — Майнц 1:1

Голы: Хрустич, 86 — Онисиво, 11

Айнтрахт: Трапп — Тута (Юнес, 64), Хасебе, Хинтереггер — Дурн (Чендлер, 65), Роде (Хрустич, 29), Камада (Цубер, 71), Соу (Ильзанкер, 64), Костич — Силва, Йович

Майнц: Центнер — Ниахате, Хак, Сен Жюст, Мвене, Баррейро (Латца, 89), Кор, Да Кошта, Куайсон (Боэтиус, 56), Буркардт (Озтунали, 77) — Онисиво (Глатцель, 77)

Предупреждения: Костич, Хрустич