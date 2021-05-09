Испания

Завершился поединок испанского чемпионата.

Валенсия принимала Вальядолид в матче 35-го тура Ла Лиги.

Хозяева открыли счет в компенсированное к первого тайму время усилиями Макси Гомеса, который в самом начале второй половины встречи сделал дубль и удвоил преимущество "летучих мышей".

Точку в матче поставил Тьерри Коррейя, точно пробив головой с близкого расстояния по воротам соперника. 3:0.

Валенсия - Вальядолид 3:0

Голы: Гомес, 45+1, 48, Корейя, 89

Валенсия: Силлессен — Паулишта, Гильямон, Диахаби — Коррейа, Солер (Джейсон, 86), Васс (Олива, 86), Гайя, Ли (Рачич, 65), Гедеш (Черышев, 77) — Гомес (Гамейро, 77)

Вальядолид: Масип — Янко (Кодро, 70), Санчес (Оливас), Эль-Ямик, Оласа — Мичел (Кике, 70), Меса, Алькарас (Эрвиас, 59), Жота (Маркос, 58), Вайсманн, Плано