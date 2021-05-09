Германия

Битва за прописку в самом престижном немецком чемпионате продолжается.

Герта принимала Арминию в матче 32-го тура Бундеслиги.

Для обеих команд данный поединок был принципиально важным, ведь клубы идут на границе зоны вылета из немецкого чемпионата.

Сама же встреча завершилась нулевой ничьей. По итогу поединка Арминия с 31-м очком идет на 16-м место в турнирной таблице, Герта же с аналогичным количеством баллов и матчем в запасе занимает 14-ю строчку.

Герта — Арминия 0:0

Герта: Шволов — Клунтер, Штарк, Дардай — Зеефейк (Радоньич, 46), Тузар (Бойата, 73), Аскасибар, Миттельштадт (Дорунарига, 32), Кунья (Дилросун, 59) — Кордоба, Пентек (Дарида, 73)

Арминия: Ортега — Лукоки, Нильссон, Пипер, Брюннер — Приетль, Майер (ван дер Хорн, 90+2), Окугава (Кунце, 74) — Фогльзаммер (Суку, 90+3), Клосс (Шипплок, 84), Доан (Гебауэр, 84)

Предупреждения: Тузар, Приетль, Дарида, Радоньич — Брюннер, Лукоки, Кунце