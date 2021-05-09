Италия

Наставник "бергамасков" высказался о финансовых положениях клубов.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о возможном чемпионстве своего клуба в следующем сезоне.

"Скудетто – это сложная задача для такого клуба, как Аталанта. Между клубами существует явное экономическое неравенство.

Наша цель – всегда совершенствоваться. Из-за текущих экономических механизмов мы никогда не сможем начать сезон с целью победы в турнире", – заявил итальянский специалист.

На сегодняшний день Аталанта с 72-мя очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм заинтересован в приглашении Гасперини.