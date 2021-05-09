Наставник "бергамасков" высказался о финансовых положениях клубов.
Джан Пьеро Гасперини, getty images
09 мая 2021, 22:07
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о возможном чемпионстве своего клуба в следующем сезоне.
"Скудетто – это сложная задача для такого клуба, как Аталанта. Между клубами существует явное экономическое неравенство.
Наша цель – всегда совершенствоваться. Из-за текущих экономических механизмов мы никогда не сможем начать сезон с целью победы в турнире", – заявил итальянский специалист.
На сегодняшний день Аталанта с 72-мя очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм заинтересован в приглашении Гасперини.