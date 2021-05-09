Испания

Борьба за зону еврокубков продолжается.

Вильярреал принимал Сельту в матче 35-го тура Ла Лиги.

Счет открыли гости на 19-й минуте встречи усилиями Мины. Спустя 6 минут хозяева ответили: Мойес Гомес поразил ворота соперника. Однако на 34-й минуте матче тот же Санти Мина сделал дубль и вновь вывел свою команду вперед.

В самом конце первого тайма Мендес забил пенальти и удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте встречи Солари довел счет до разгромного, но под конец встречи Морено успешно реализовал одиннадцатиметровый удар и сделал счет 2:4.

Вильярреал — Сельта 2:4

Голы: Гомес, Морено (с пенальти) — Мина, 19, 34, Мендес, 45+3 (пенальти), Солари, 57

Вильярреал: Асенхо — Пенья, Альбиоль, Мори, Эступинан (Морено А, 46) — Тригерос, Калу (Коклен, 54), Парехо (Раба, 66) — Пино, Ниньо (Пако, 66), Гомес (Морено Х, 54)

Сельта: Виллар — Мальо (Айду, 68), Араухо, Домингес, Карикол — Бельтран, Солари (Васкес, 68), Суарес, Нолито (Холсгроув, 78) — Мендес, Мина (Феррейра, 78)

Удаления: Рулли (не на поле), Гаспар (не на поле) — Феррейра

Предупреждения: Асенхо, Пино — Араухо, Феррейра