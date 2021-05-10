Испания

Аргентинец был главной целью мадридского клуба.

Барселона и Атлетико не выявили победителя в матче 35-го тура Ла Лиги.

В данной встрече "матрасники" всеми способами удерживали капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

Футболисты мадридского клуба девять раз нарушили правила на лидере Барселоны. По информации Opta, это рекорд по фолам против одного игрока каталонского клуба с сезона-2003/04.

Вашему вниманию карта нарушений на Лионеле Месси:

За 3 тура до окончания чемпионата Атлетико с 77-ю очками лидирует в турнирной таблице. Вторым с 75-ю баллами идет Реал, третьей — с аналогичным количеством очков — Барселона. Замыкает четверку лучших с 71-м очком Севилья.