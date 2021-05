Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс вернулся в общую группу "блаугранас" и будет готов к ближайшему матчу. Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Напомним, 32-летний испанец получил повреждение головы в минувшем матче против мадридского Атлетико (0:0). По итогам медицинского обследования у него диагностировали ушиб головы и трещину верхней челюсти.

💪 @5sergiob, already back out there with the group! pic.twitter.com/PsxAYsyQTq