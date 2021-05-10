Испания

Испанский хавбек избежал серьезной травмы головы.

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс вернулся в общую группу "блаугранас" и будет готов к ближайшему матчу. Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Напомним, 32-летний испанец получил повреждение головы в минувшем матче против мадридского Атлетико (0:0). По итогам медицинского обследования у него диагностировали ушиб головы и трещину верхней челюсти.

💪 @5sergiob, already back out there with the group! pic.twitter.com/PsxAYsyQTq — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2021

В нынешнем сезоне Бускетс провел 47 поединков, в которых отметился четырьмя ассистами.

Ближайший матч Барселона проведет против Леванте в рамках 36-го тура Ла Лиги. Матч запланирован на вторник, 11 мая. Начало игры — в 23:00 по киевскому времени.