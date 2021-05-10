Испанский хавбек избежал серьезной травмы головы.
Серхио Бускетс, Getty Images
10 мая 2021, 16:44
Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс вернулся в общую группу "блаугранас" и будет готов к ближайшему матчу. Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".
Напомним, 32-летний испанец получил повреждение головы в минувшем матче против мадридского Атлетико (0:0). По итогам медицинского обследования у него диагностировали ушиб головы и трещину верхней челюсти.
В нынешнем сезоне Бускетс провел 47 поединков, в которых отметился четырьмя ассистами.
Ближайший матч Барселона проведет против Леванте в рамках 36-го тура Ла Лиги. Матч запланирован на вторник, 11 мая. Начало игры — в 23:00 по киевскому времени.