Англия

Вашему вниманию ключевые моменты встречи.

Челси удержал победу над Лестером в матче 36-го тура АПЛ, взяв реванш за поражение в финале Кубка Англии.

Поражение Лестера открывает дорогу в Лигу чемпионов для Ливерпуля. У мерсисайдцев лучшая разница забитых и пропущенных, по сравнению с Лестером, поэтому, вероятно, что две победы выведут "красных" в Лигу чемпионов.

Победа не гарантировала Челси путевку в Лигу чемпионов. Если "пенсионеры" в последнем туре проиграют Астон Вилле, а Ливерпуль и Лестер свои матчи выиграют, то именно "синие" окажутся на пятом месте. Словом, концовка чемпионата будет очень жаркой.

Вашему вниманию видео гол и обзор данной встречи:

Челси – Лестер 2:1

Голы: Рюдигер, 47, Жоржиньо, 66 (пенальти) – Ихеаначо, 76.

Челси: Менди – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта (Зума, 88), Канте (Ковачич, 32), Жоржиньо, Чилвелл – Пулишич, Маунт – Вернер (Жиру, 90+1)

Лестер: Шмейхель – Кастань, Фофана, Сеюнджу – Олбрайтон (Перейра, 67), Тилеманс, Ндиди, Томас – Перес, Мэддисон (Ихеаначо, 60) – Варди

Предупреждения: Аспиликуэта, 87, Менди, 90+1 – Перес, 32, Фофана, 82, Ндиди, 89, Перейра, 90+4, Амарти, 90+5.