Англия

Вашему вниманию ключевые моменты встречи.

В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги Брайтон принимал на своем поле Манчестер Сити, который уже гарантировал себе чемпионство по итогам текущего сезона.

Брайтон доминировал практически всю вторую половину встречи, благодаря чему коллективу Грэму Поттера удалось совершить невероятный камбэк, отправить в ворота соперника три мяча и подарить своим болельщикам волевую победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи:

Брайтон – Манчестер Сити 3:2

Голы: Троссард 50, Уэбстер 72, Берн 76 – Гюндоган 2, Фоден 48

Брайтон: Санчес – Уайт, Уэбстер, Берн – Гросс, Элзейт (Зечири 65), Биссума, Модер – Джаханбахш (Лаллана 49), Уэлбек (Троссард 29), Мак Аллистер

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко – Силва (Жезус 78), Родри, Гюндоган (Фернандиньо 56) – Марез, Торрес (Гарсия 15), Фоден

Предупреждения: Джаханбахш, Уэбстер, Санчес – Силва, Диаш, Фернандиньо

Удаление: Канселу, 10