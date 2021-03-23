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Легенда "красных дьяволов" поделился мыслями о потенциальном усилении своего клуба.

Совладелец Интер Майами и экс-хавбек Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм не исключает, что к его клубу могут присоединится форвард Барселоны Лионель Месси либо нападающий Ювентуса Криштиану Роналду.

"Когда мы выбирали Интер Майами для нашего проекта, было много разговоров о том, каких игроков мы собираемся пригласить, будь то Роналду, Месси или Неймар.

Эти обсуждения всегда будут. Если честно, я думаю, что игрокам не сложно решить, потому что это (Интер Майами — прим.ред) отличное место.

Майами — это город, который привлекает игроков европейских чемпионатов и больших звезд.", — приводит слова Бэкхема As.

Напомним, что недавно Интер Майами возглавил бывший защитник манкуниацев Фил Невилл.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси перейдет в Интер Майами через два года даже в случае ухода из Барселоны в текущем сезоне.

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