Англия

Португалец удостоился престижного звания.

Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш признан лучшим футболистом года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов.

Центрбэк "горожан" и сборной Португалии обошел в голосовании партнера по команде Кевин Де Брюйне и нападающего Тоттенхэма Харри Кейна.

Примечательно, что целых девять игроков команды Хосепа Гвардиолы получили голоса, которые составили 50 процентов от общего числа.

"Это огромная честь для меня, я очень, очень счастлив. Я не смог бы добиться этого без успеха нашей команды. Все мы заслужили эту награду", — сказал Диаш.

В последний раз игрок обороны получал этот приз в 1989 году, когда лучшим был признан Стив Никол из Ливерпуля.

24-летний португалец перешел в Манчестер Сити из Бенфики в сентябре 2020 года. В текущем сезоне Диаш провел за клуб 31 матч, в котором отметился 1 голом.

Ранее Рубен Диаш вошел в сборную лучших трансферов сезона по версии издания As.