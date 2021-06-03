Португалец, вероятно, сменит клубную прописку в ближайшее время.
Бернарду Силва, getty images
03 июня 2021, 12:30
Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва может вскоре покинуть клуб.
По информации источника, "горожане" планируют потратить деньги с продажи хавбека на нового форварда. Клуб нуждается в нападающем ввиду ухода из клуба Серхио Агуэро, который перебрался в Барселону.
Приоритетной целью Сити является форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд.
В минувшем сезоне Силва провел за "горожан" 45 поединков, в которых забил 5 мячей и отдал 9 ассистов.
Ранее Барселона проявляла интерес к Бернарду Силве.