Англия

Португалец, вероятно, сменит клубную прописку в ближайшее время.

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва может вскоре покинуть клуб.

По информации источника, "горожане" планируют потратить деньги с продажи хавбека на нового форварда. Клуб нуждается в нападающем ввиду ухода из клуба Серхио Агуэро, который перебрался в Барселону.

Приоритетной целью Сити является форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд.

В минувшем сезоне Силва провел за "горожан" 45 поединков, в которых забил 5 мячей и отдал 9 ассистов.

Ранее Барселона проявляла интерес к Бернарду Силве.