Испания

Испанец поделился мыслями о работе своего наставника.

Защитник Барселоны Хорди Альба высоко отозвался о главном тренере команды Рональде Кумане.

"Мне нравятся все трансферы. Подписание Агуэро и Гарсии мне кажется хорошей работой. Мы уже были знакомы с Агуэро и хорошо общались. А Эрик – скромный парень, который хочет учиться.

Здорово, когда воспитанники возвращаются домой. Мы в сборной уже увидели, насколько он хорош.

Рональд Куман хорошо поработал за этот год. Мы прогрессировали на протяжении сезона, и он заслужил эту работу", – сказал испанец в эфире Radio Marca.

Ранее Хорди Альба высказывался о своем будущем.