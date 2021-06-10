Испанец поделился мыслями о работе своего наставника.
Хорди Альба, getty images
10 июня 2021, 06:27
Защитник Барселоны Хорди Альба высоко отозвался о главном тренере команды Рональде Кумане.
"Мне нравятся все трансферы. Подписание Агуэро и Гарсии мне кажется хорошей работой. Мы уже были знакомы с Агуэро и хорошо общались. А Эрик – скромный парень, который хочет учиться.
Здорово, когда воспитанники возвращаются домой. Мы в сборной уже увидели, насколько он хорош.
Рональд Куман хорошо поработал за этот год. Мы прогрессировали на протяжении сезона, и он заслужил эту работу", – сказал испанец в эфире Radio Marca.
Ранее Хорди Альба высказывался о своем будущем.