Англия

"Молотобойцы" намерены удержать наставника.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес, вероятно, продолжит тренировать лондонский клуб.

По информации источника, в ближайшее время специалист продлит контракт с "молотобойцами" до 2024 года.

Текущее соглашение шотландца с Вест Хэмом рассчитано до конца июня.

Мойес возглавляет клуб с 2019 года, а по итогу минувшего сезона финишировал на шестом месте в турнирной таблице АПЛ и вывел клуб в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Мойес может вернуться в Эвертон в связи с уходом Карло Анчелотти в мадридский Реал.